Köln - Lebenslange Haft für Mord an Kölner Boutiquenbesitzer

Köln.

Für den Mord an einem Boutiquenbesitzer hat das Kölner Landgericht einen Mann zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter sahen es am Mittwoch als erwiesen an, dass der 66-Jährige einen 60 Jahre alten Kölner 2012 in dessen Wohnung überfallen und getötet hatte.