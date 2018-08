Düsseldorf - Lebensgefährlich verletzter Mann an der Kö gefunden

Düsseldorf.

Ein 23-Jähriger ist in Düsseldorf an der Königsallee niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Passant habe den Mann aus Karlsruhe in der Nacht zu Dienstag auf der Straße gefunden und den Notruf gewählt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit türkischen Wurzeln von einer Gruppe attackiert worden.