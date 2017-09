Aachen.

Der Weltherztag fällt auf den 29. September, Barthel Jansen hat andere Zahlen im Kopf, wenn er an sein Herz denkt. Sein persönlicher Herztag ist der 24. März 1997. In der Tagesschau berichtete an diesem Montag Bundesumweltministerin Angela Merkel über die Atomenergie, zudem wurde die nächste Erhöhung der Krankenkassenbeiträge an diesem Tag beschlossen.