Vatikanstadt/Düsseldorf - Laschet sagt Papst Franziskus Schutz von Flüchtlingen zu

Vatikanstadt/Düsseldorf.

Bei einer Privataudienz mit Papst Franziskus im Vatikan hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zugesagt, Flüchtlinge in Not zu unterstützen. „Es ist für uns eine selbstverständliche humanitäre Verpflichtung, Flüchtlingen Schutz zu bieten”, sagte Laschet laut Mitteilung der Düsseldorfer Staatskanzlei am Montag.