Wer braucht eigentlich schnelles Internet?

Wer „ganz normal“ surfen und vielleicht Filme streamen will, für den reichen im Download 6 Mbit/s. Wer aber schon Filme in höherer Auflösung, also in 4K-/Ultra-HD-Qualität, anschauen will, sollte über 16 Mbit/s verfügen. Aber diese privaten Anwendungen sind nur die eine Seite.

Unternehmen haben ganz andere Anforderungen, und auch die Themen der Zukunft (das Internet der Dinge und der vernetzte Haushalt, wo alles mit allem kommuniziert und Gegenstände des Alltags zu smarten Geräten werden, die Industrie 4.0, das autonome Fahren, die Telemedizin, um nur einige Stichworte zu nennen) ganz andere Bandbreiten.