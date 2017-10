Landwirtschaftskammer wirbt mit einer neuen Broschüre für Hofläden

Aachen/Düren. Obst, Gemüse und Milch aus dem Supermarkt, produziert in anderen Ländern – die Landwirtschaftskammer NRW setzt dem ortsnahe Angebote, direkt vom Erzeuger gegenüber. 91 Höfe aus den Kreisen Euskirchen und Düren sowie der Städteregion Aachen präsentieren sich in der neuen Broschüre „Von der Eifel bis zur Börde“, die nun gratis in allen Rathäusern ausliegt.

Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit hat sich Janine Rech von der Landwirtschaftskammer die Betriebe in den drei Kreisen angeschaut. Sie war als Beraterin für Direktvermarktung auch an Broschüren für die Gebiete um Köln und Bonn verantwortlich. „Ich habe die Region im Westen von Köln als sehr vielseitig kennengelernt“, schildert sie. Während die landwirtschaftlichen Unternehmen in der Eifel vorrangig auf Tourismus als zweites Standbein setzen, wächst in anderen Gebieten die Zahl der Milchautomaten an den Hoftüren und der Hofläden.

Die Nachhaltigkeit zeigt sich nicht nur im ortnahen Angebot – schließlich müssen Waren nicht viele Kilometer transportiert werden –, sondern auch in der Art der Betriebsführung. „Die Landwirte geben Wissen über saisonale Lebensmittel direkt an ihre Kunden weiter und fördern bewusst einen verpackungsarmen Einkauf im Hofladen“, sagte Janine Rech bei der Präsentation der Broschüre auf der Obstplantage der Eschweiler Familie Hillemacher, die nun in der zweiten Generation Äpfel, Birnen und Kirschen anbaut und auf dem eigenen Hof sowie auf Wochenmärkten in der Region verkauft.

Die wenigsten Landwirte im Kammerbezirk wählen allerdings den Weg der Selbstvermarktung, wie Susanne Lock, stellvertretende Leiterin der Kreisstellen Aachen-Düren-Euskirchen der Landwirtschaftskammer NRW, bestätigt. Allerdings wachse das Angebot ständig. 91 Betriebe stellen sich in der Broschüre vor, insgesamt sind der Kreisstelle 1000 landwirtschaftliche Betriebe angeschlossen.

Die Broschüre kann man im Internet (www.landservice-nrw.de) herunterladen und bei der Landwirtschaftskammer gegen eine Versandpauschale in Höhe von drei Euro bestellen: Telefon 0251/2376444.