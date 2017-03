Düsseldorf.

Der Jülicher Landtagsabgeordnete Josef Wirtz (CDU) hat NRW-Innenminister Ralf Jäger zur Räumung des Wiesencamps am Hambacher Forst aufgefordert. In einem Schreiben an Jäger erklärte Wirtz am Dienstag, „das Camp im Hambacher Forst ist aktuell eine rechtsfreie Zone und eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“.