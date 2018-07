Aachen/Würselen - Land NRW sagt vier Millionen Euro für Forschungsflugplatz Merzbrück zu

Aachen/Würselen.

Das Land Nordrhein-Westfalen wird sich mit vier Millionen Euro am Ausbau des Flugplatzes Merzbrück zu einem Forschungsflugplatz beteiligen. Das hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag beim Mobilitätskongress „Metropolitan Cities“ in Aachen angekündigt. Doch ob der Ausbau wirklich kommt, ist damit noch nicht gesichert.