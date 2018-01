Gütersloh - Kurzzeitige Geiselnahme in Flüchtlingsunterkunft in NRW

Kurzzeitige Geiselnahme in Flüchtlingsunterkunft in NRW Letzte Aktualisierung: 18. Januar 2018, 10:44 Uhr

Gütersloh. Bei einem Polizeieinsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Nordrhein-Westfalen ist es am frühen Donnerstagmorgen kurzzeitig zu einer Geiselnahme gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sollte ein in der Unterkunft in Borgholzhausen lebendes Ehepaar abgeschoben werden.