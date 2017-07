Monschau.

Es sind Bilder, die dem Betrachter im Gedächtnis bleiben oder die längst Teil des kollektiven Bewusstseins geworden sind. Mit der Ausstellung „World in Images. A Portable History of Photography“ rückt das Kunst- und Kulturzentrum (KuK) der Städteregion in Monschau erneut große Meister der Fotografiegeschichte in den Fokus.