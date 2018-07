Warum so viele auf der Silbe -ic enden

Bemerkenswert viele kroatische Nachnamen enden auf der Silbe -ic, so auch die der Nationalspieler Luca Modric und Mario Mandzukic.

Ein Zufall ist die Häufung der Silbe am Namensende nicht. Viele kroatischen Nachnamen sind so genannte Patronyme, vom Vornamen des Vaters des Kindes abgeleitete Nachnamen also. Ein Beispiel: der Nachname Antic bedeutet demnach Kind des Ante.

Weitaus weniger üblich sind in Kroatien Matronyme – Nachnamen, die sich auf den Vornamen der Mutter beziehen. Vergeben wurden sie nur, wenn Frauen besonders geschätzt wurden. Oder wenn Frauen durch weniger glückliche Umstände herausstachen, wie etwa unehelich schwanger zu werden, oder sehr früh zu verwitwen.

Der häufigste kroatische Nachname ist übrigens Horvat, dessen Bedeutung sich aus dem kroatischen Begriff Hrvat ableitet. Er bedeutet: Kroate.