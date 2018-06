Aachen/Jülich - Krimineller und sein Sohn: Richterin demonstriert Härte und Milde zugleich

Aachen/Jülich.

Als der Sohn mit kargen Worten und unter Tränen schilderte, was sein Vater ihm bedeutet, wie sehr er ihn vermisst, wie sehr er ihn braucht, brach nicht nur der Vater in Tränen aus, der zwei Meter rechts vom Sohn saß. Die Rechtsanwältin griff zum Taschentuch, Prozessbeobachter kämpften mit den Tränen, und kurz sah es so aus, als ob selbst die Richterin schlucken musste.