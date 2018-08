Bonn - Kraftfahrtbundesamt nimmt Streetscooter der Post unter die Lupe

Bonn. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) geht Berichten über einen hohen Gehalt an giftigen Schwermetallen im in Aachen und Düren produzierten Streetscooter der Post nach. Nach einem Bauteil mit hohem Bleigehalt soll die Behörde einem Bericht des „Spiegel” zufolge auch auf ein Ladegerät gestoßen sein, das das giftige Schwermetall Cadmium enthält.

In den Tagen zuvor hatte die „Bild am Sonntag” berichtet, dass Grenzwerte für bestimmte Zulassungstypen beim Bleigehalt überschritten worden sein sollen.

Die Thematik sei bekannt, teilte das Kraftfahrtbundesamt am Freitag mit, die Behörde gehe dem nach. Zu den konkreten Vorwürfen machte das KBA keine Angaben. Die Post hingegen wies die Berichte zurück: Die gesetzlichen Anforderungen aus der Richtlinie für Altfahrzeuge und damit die Grenzwerte etwa für Cadmium würden eingehalten, hieß es. „Dabei verlassen wir uns für einzelne Bauteile natürlich auf die Angaben unserer Zulieferer.”

Seit 2016 sieht die europäische Gesetzgebung für in Großserie produzierte Fahrzeuge strengere Grenzwerte vor als für Fahrzeuge in Kleinserie. Streetscooter beharrt darauf, noch in Kleinserie zu produzieren. Deshalb sei man von den für die Großserie geltenden Werten nicht betroffen.

Sollten entsprechende Hinweise vorliegen, dass gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen wurde, würde der Konzern umgehend entsprechende Maßnahmen zur Veränderung veranlassen.

Der Streetscooter gilt als Aushängeschild des Konzerns. Rund 20.000 der vollelektrischen Fahrzeuge produziert die Post derzeit im Jahr, die meisten für den eigenen Bedarf. Zunehmend werden die Streetscooter auch an Drittkunden verkauft. Einen Börsengang schließt der Konzern nicht aus.