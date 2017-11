Kollision auf Autobahn 4: Drei Schwerverletzte

Buir. Auf der Autobahn 4 hat es am Samstagabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Sattelzug touchierte einen Lieferwagen, woraufhin beide Fahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren und von der Fahrbahn abkamen. Drei Personen wurden schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Abend auf der A4 zwischen Elsdorf und Merzenich in Fahrtrichtung Aachen. In Höhe Buir kam es zum Zusammenstoß. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, handelte es sich bei den Verletzten um drei männliche Personen.

Der 59-jährige Fahrer des Sattelzuges sowie sein 22-jähriger Beifahrer wurden ebenso schwer verletzt wie der 59-jährige Fahrer des Lieferwagens. Alle drei wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Aufräumarbeiten sollten bis etwa 2 Uhr dauern.