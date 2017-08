Köln.

Zum Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga und mit Blick auf das Hochsicherheitsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Sonntag hat sich Kölns neuer Polizeipräsident Uwe Jacob für härtere Strafen für Gewalttäter in Fußballstadien ausgesprochen.