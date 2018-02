Region - Kölner Verlag Bastei Lübbe schreibt rote Zahlen

Region.

Mit dem Thriller „Origin” von Dan Brown und dem Roman „Das Fundament der Ewigkeit” von Ken Follett hat das Verlagshaus Bastei Lübbe gleich zwei der meistverkauften Bücher des Jahres 2017 im Programm: Dennoch kriselt es beim Kölner Unternehmen. In einer Gewinnwarnung kündigte der Verlag am Mittwoch tiefrote Zahlen für das Ende März zu Ende gehende Geschäftsjahr 2017/2018 an.