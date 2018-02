Köln - Kölner Straßenkarneval: Die Stadt sagt dem wilden Pinkeln den Kampf an

Köln. Köln hat dem wilden Pinkeln im Straßenkarneval den rigorosen Kampf angesagt. „Wer nicht auf die Toilette geht, hat künftig keine Entschuldigung mehr. Keine”, sagte der Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung, Engelbert Rummel, am Donnerstag.

Die Stadt werde etwa 700 zusätzliche Möglichkeiten schaffen, auf das Klo zu gehen - im vergangenen Jahr waren es rund 80. Die Maßnahme sei „keine Verbeugung vor denen, die wild gepinkelt haben”, erläuterte Rummel. Köln wolle aber jedes Argument entkräften, es gebe keine Toiletten. „Das wollen wir jetzt ersticken, wirklich im Keim ersticken.”

Nach dem Karnevalsauftakt am 11. November hatte es Köln massive Diskussionen um die Auswüchse des Festes gegeben: Dreck, Streit, Schnapsleichen und Urin. Daraufhin war ein Runder Tisch initiiert worden, um die Situation zu verbessern. Am kommenden Donnerstag (8. Februar) beginnt der Höhepunkt des Straßenkarnevals.

Neben dem Kampf gegen Wildpinkler soll es in Köln auch mehr Zugangsbeschränkungen und zum Beispiel auch ein Pfandsystem geben, um weniger Müll zu produzieren. Die Kölner Polizei will an den Karnevalstagen bis zu 1600 Beamte einsetzen - das ist allerdings etwas weniger als im vergangenen Jahr. Die Planung basiere auf den Erfahrungen des Karnevals 2017 und auch von Silvester, erklärte Polizeidirektor Martin Lotz. Er bezeichnete es als einen „Weg zurück zu einer gewissen Normalität”.