Diese Lieder werden gesungen

1. Der Himmel geht über allen auf, 2. Et jiit kei Wood, 3. Probiers mal mit Gemütlichkeit, 4.Viva Colonia, 5. Sing mit mir, 6. We will rock you, 7. Give Peace a Chance, 8. Imagine, 9. Angels, 10. Stääne, 11. Alle Jläser huh, 12. Auf uns, 13. An Tagen wii diesen, 14. Du be Kölle, 15. Unsere Stammbaum, 16. Freiheit, 17. Über den Wolken, 18. Die Biene Maja, 19. So ein Tag so wunderschön wie heute, 20. Hallelujah, 21. We are the World, 22. Überraschungslied.

Mal wird nur der Refrain, bei anderen Liedern werden eine oder mehrere Strophen gesungen.