„Gestörtes Verhältnis der AfD zur Pressefreiheit“

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV), Frank Überall, sieht in der AfD „Medien- und Verfassungsfeinde“. Er stellte am Samstag in Köln am Rande des AfD-Bundesparteitags ein Thesenpapier vor, das ein gestörtes Verhältnis der AfD zur Pressefreiheit und zur Unabhängigkeit der Medien untermauern soll.

Der AfD gehe es darum, „tragende Säulen unseres demokratischen Systems aggressiv anzugreifen“, heißt es in dem Papier. Dazu zähle vor allem die Pressefreiheit, die auf vielfältige Weise von führenden AfD-Vertretern infrage gestellt werde: „Das bedeutet, im Gesamtbild verschiedener Äußerungen ihres Führungspersonals stellt die AfD eine konstitutive Regel des Grundgesetzes infrage, gibt sich also faktisch verfassungsfeindlich.“

Ein Beispiel für das Verhältnis der AfD zu Journalistin sei die Aussage des nordrhein-westfälischen Parteivorsitzenden Marcus Pretzell, ein Journalist habe nicht das „Recht, überall dabei zu sein“, sagte Überall. Über die Akkreditierungspraxis zu Parteiveranstaltungen versuche die AfD gezielt, vermeintlich missliebige Journalisten fernzuhalten. Die AfD trete so als „Zensurinstanz“ auf.