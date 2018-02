Düsseldorf - Knapp 3200 wenige Arbeitslose in NRW als im Januar 2018

Düsseldorf. Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist im Februar wieder gesunken. „Der Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen hat im Februar nach einer kurzen Ruhepause frühzeitig wieder Fahrt aufgenommen”, sagte am Mittwoch Christiane Schönefeld, Chefin der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit.

Mehr zum Thema

Insgesamt rund 688.000 Menschen waren im Februar in NRW ohne Beschäftigung, knapp 3200 weniger als im Januar. Im Vergleich zum Februar 2017 gab es damit gut 43.000 Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,2 Prozent und damit 0,5 Punkte unter der vor einem Jahr. Üblich ist in den Wintermonaten ein Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das letzte Mal ging die Zahl der Arbeitslosen in einem Februar im Jahr 2011 zurück.

Den Bedarf der Unternehmen an neuen Mitarbeitern habe auch der Winter nicht bremsen können. Gefragt seien jedoch vor allem qualifizierte Fachkräfte, auf eine freie Stelle kämen dort im Durchschnitt nur etwa 2,3 Bewerber. Deutlich ungünstiger sei die Situation für An- und Ungelernte. Seien im Herbst vergangenen Jahres noch neun Bewerber auf eine offene Stelle gekommen, so habe ich sich dieses Verhältnis im Februar auf eins zu 10,8 verschlechtert.