Erkelenz/Merzenich/Aachen.

Dass Dirk Weinspach angespannt ist, sagt er nicht, man sieht es ihm an. Er schaut ein bisschen ernster als sonst, er presst die Lippen ab und zu aufeinander, was er sonst fast nie tut. Und er wägt seine Worte noch etwas genauer als ohnehin schon. Dirk Weinspach ist Aachens Polizeipräsident, er und seine Beamten verantworten einen der größten Einsätze in der Geschichte der Aachener Polizei, auch wenn er gar nicht in Aachen stattfindet.