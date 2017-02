Kleinbus überschlägt sich auf A44: Elf Verletzte

Alsdorf/Aldenhoven. Auf der Autobahn 44 hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein nach Polizeiangaben vermutlich betrunkener 28-Jähriger ist mit einem Kleinbus zusammengestoßen. Die elf Insassen wurden teilweise schwer verletzt, eine Person schwebt in Lebensgefahr. Die Autobahn 44 ist ab dem Kreuz Aachen bis Aldenhoven gesperrt.

Der Unfall hat sich nach Auskunft der Polizei gegen 7.16 Uhr an der Anschlussstelle Alsdorf ereignet. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer war wohl bereits vorher durch eine Fahrweise in Schlangenlinien aufgefallen.

Kurz hinter der Auffahrt fuhr er dann bis auf den Seitenstreifen. Bei der Rückkehr auf die Fahrbahn kollidierte er mit einem Kleinbus, der wohl unbeleuchtet unterwegs war.

Der Kleinbus fuhr in Folge des Zusammenstoßes in die Mittelleitplanke, überschlug sich und blieb schließlich auf der Seite liegen. Von den elf Insassen wurden acht leicht verletzt, zwei schwer verletzt und eine Person schwebt in Lebensgefahr. Auf der Gegenfahrbahn wurden zwei Autos durch Trümmer getroffen.

Dem 28-jährigen Unfallverursacher wurde aufgrund des Verdachts auf Alkoholkonsums eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache und die Räumungsarbeiten laufen. Die Autobahn bleibt noch vermutlich einige Stunden gesperrt.

In Folge des Unfalls kam es zu langen Staus im Berufsverkehr in der Region. Die Polizei empfiehlt, die Unfallstelle weiträumig über das Kreuz Kerpen oder regionale Umgehungen zu umfahren.

