Landgraaf/NL - Kleinbus überfährt Pinkpop-Besucher: Verdächtiger festgenommen

Landgraaf/NL. Nach Abschluss des Pinkpop-Festivals im niederländischen Landgraaf ist ein Kleinbus in eine Besuchergruppe gefahren. Dabei wurden ein 35-jähriger Mann aus Heerlen getötet und drei weitere Personen schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer des weißen Kleinbusses beging zunächst Fahrerflucht, konnte am Montagmorgen aber festgenommen werden.

Video Pinppop-Festival: Kleinbus fährt in Menschenmenge

Mit dem Auftritt des US-amerikanischen Sängers Bruno Mars war das dreitägige Festival zu Ende gegangen. Zehntausende Besucher machten sich auf den Heimweg oder liefen zu den nahe gelegenen Zeltplätzen. Ein Kleinbus, laut Berichten ein weißer Fiat Doblo mit niederländischem Kennzeichen, war dann in die Gruppe Fußgänger gefahren und anschließend geflüchtet.

Dabei wurden ein 30-Jähriger aus Landgraaf, ein 26-jähriger aus Heerlen und eine 23-jährige Frau, die ebenfalls aus Heerlen stammt, schwer verletzt. Ein 35-Jähriger aus Heerlen starb. Die Verletzten sollen sich immer noch in einem kritischen Zustand befinden, wie die niederländische Polizei am Montag auf einer Pressekonferenz berichtete.

Der Tatverdächtige, ein 34-jähriger Mann aus Heerlen, konnte am Montagvormittag festgenommen werden. Unklar sei weiterhin, ob es sich um einen Unfall handelte oder um Absicht. Vorerst gebe es jedoch keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund, sagte die Polizei.

Rond 04.00 uur #aanrijding tussen een busje met enkele voetgangers op de Mensheggerweg in #Landgraaf. Traumahelikopter ingezet voor medische ondersteuning. Meer info volgt later. https://t.co/3OUKyNsRKo — Politie Limburg (@PolLimburg) 18. Juni 2018

„Unvollstellbar geschockt“

Die Rettungskräfte waren bereits kurz nach dem Unfall schnell zur Stelle. Die Verletzten wurden von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, die Straße für die Zeit der polizeilichen Untersuchungen gesperrt. Ein Polizeihelikopter beobachtet das Gelände aus der Luft. Besucher des Pinkpop Campingplatzes B können den Ausgang am Mensheggerweg nicht benutzen. Die Organisatoren helfen ihnen, den Campingplatz sicher verlassen zu können. Pinkpop-Veranstalter Jan Smeets zeigte sich bei der Pressekonferenz am Montag tief getroffen von dem Unfall: „Wir sind unvollstellbar geschockt“, sagte er.

Die Polizei Limburg hat eine Hotline eingerichtet: 0031/251/260960.

Er is een callcenter ingericht voor publieksinformatie. Dit center is bereikbaar via 0251-260960 #pp18 #pinkpop — Politie Limburg (@PolLimburg) 18. Juni 2018

Der Bürgermeister von Landgraaf, Raymond Vlecken, besuchte die Unglücksstelle am Montag. „Es ist schrecklich, dass ein gutes „Pinkpop” so endet.” Auch die Leitung des Festivals reagierte geschockt und sagte die traditionellen Abschiedsfeiern ab.