Aachen - Kindesmissbrauch: „Therapie kann keine Wunder vollbringen“

Aachen.

Das Verfahren gegen zwei pädophile Männer vor dem Landgericht Aachen wird am Donnerstag fortgesetzt. An dem Prozess sind drei Gutachter beteiligt, die am Ende des Verfahrens feststellen müssen, ob bei den Angeklagten eine gravierende psychische Störung vorliegt, die ihre Schuldfähigkeit beeinträchtigt, und ob sie für die Allgemeinheit gefährlich sind.