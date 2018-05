Köln/München - Katholiken in Deutschland feiern Fronleichnam

Köln/München. Viele Tausend Katholiken in Deutschland haben am Donnerstag mit Messen und Prozessionen das Fronleichnamsfest gefeiert. Allein in München nahmen 10.000 Menschen bei sommerlichem Wetter an einem Gottesdienst auf dem Marienplatz teil, wie das Erzbischöfliche Ordinariat mitteilte.

Bildergalerie Glaube an die Gegenwart Christi: Fronleichnamsprozessionen in Aachen Mehr zum Thema

In Köln feierten Hunderte Menschen mit Kardinal Rainer Maria Woelki eine Messe unter freiem Himmel. In Hüfingen im Schwarzwald legten Freiwillige mit Hilfe von Schablonen einen 450 Meter langen Teppich aus Blüten. Laut dem zuständigen Pfarrbüro werden dafür stets Millionen von Wiesenblumen wie Klee, Margeriten oder Lupinen verwendet. In den katholisch geprägten Regionen wurden vielerorts Heiligenfiguren und andere christliche Kunstwerke geschmückt und durch die Straßen getragen.

In München rief Kardinal Reinhard Marx in seiner Predigt dazu auf, sich nicht durch Meinungsumfragen, Einschaltquoten, Stimmungen bestimmen zu lassen, sondern zu versuchen, das Leben selbst zu gestalten. Auch für den Glauben bestünden derzeit viele Herausforderungen. Der Säkularisierung müssten Christen begegnen, indem sie in die Gesellschaft einbringen, was sie zu sagen haben.

Fronleichnam wurde 1264 von Papst Urban IV. zum offiziellen kirchlichen Fest erklärt. Der Begriff „Fronleichnam” stammt aus dem Mittelhochdeutschen: „fron” bedeutet „Herr” und „lichnam” meint den lebendigen Leib. An Fronleichnam, dem „Hochfest des Leibes und Blutes Christi”, zeigen Katholiken öffentlich ihren Glauben an die Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie.

Fronleichnam ist in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland ein Feiertag.