Köln - Kardinal Woelki würdigt Lehmann als „den Menschen zugewandten Seelsorger”

Köln. Der Kölner Kardinal Rainer Woelki hat den verstorbenen Kardinal Karl Lehmann als einen exzellenten theologischen Denker und den Menschen zugewandten Seelsorger gewürdigt.

„Kardinal Lehmann war ohne Zweifel nicht nur ein exzellenter theologischer Denker. Er war darüber hinaus eine Persönlichkeit der Kirche, die davon überzeugt war, dass die Kirche ihren Ort in der Mitte der Gesellschaft haben muss und im Gespräch mit ihr stehen soll”, erklärte Woelki am Sonntag zum Tod des ehemaligen Mainzer Bischofs Lehmann, der zwischen 1987 und 2008 die Deutsche Bischofskonferenz als Vorsitzender leitete.

„Durch seine besondere Gabe, auch komplexe theologische Fragen einfach darstellen zu können, hat er immer wieder den Austausch mit allen Menschen gleich welcher Weltanschauung gefördert”, sagte Woelki in einer vom Erzbistum Köln verbreiteten Mitteilung. „Besonders in dieser Rolle als den Menschen zugewandter Seelsorger, der den Dialog befördert, wird uns Kardinal Lehmann noch lange als Vorbild in Erinnerung bleiben”, betont Woelki. Kardinal Lehmann habe viele Jahre lang die katholische Kirche in Deutschland entscheidend geprägt.