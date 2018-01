Euskirchen - Karamellsilo in Zuckerfabrik explodiert: Zwei Verletzte in Euskirchen

Euskirchen. Bei der Explosion eines Karamellsilos ist in einer Zuckerfabrik in Euskirchen sind laut Polizei zwei Menschen verletzt worden. Durch die Wucht der Explosion wurde am Montagmorgen auch das Dach der Produktionshalle auf rund 100 Quadratmetern beschädigt.

Wegen einer Überhitzung kam es wahrscheinlich am Morgen gegen 6.50 Uhr zu einem Überdruck in dem Silo in der Zuckerfabrik in der Bonner Straße. Infolgedessen explodierte ein vier Meter hoher Kocher. Dabei wurde der Deckel des Silos in die Höhe katapultiert und durchschlug das Hallendach.

Ein Mitarbeiter der Zuckerfabrik musste leicht verletzt in eine Klinik gebracht werden. Ein weiterer Mitarbeiter erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Wegen der Einsturzgefahr des Hallendachs und herabstürzender Teile konnte die Halle zunächst nicht betreten werden. Neben Rettungsdienst und Feuerwehr war auch ein Bau-Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) vor Ort, der Statik und Sicherung des Daches überprüfen sollte. Es konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.

Der Kessel selbst und etwa 100 Quadratmeter Dachfläche wurden beschädigt. Zur Höhe des Sachschadens konnten am Vormittag noch keine Angaben gemacht werden.