Würselen.

In wenigen Wochen ist es soweit: Am 19. März feiert Norbert Lynen seinen Geburtstag, dabei hat er an diesem Tag gar nicht das Licht der Welt erblickt. Dennoch ist der Tag für ihn und seine Familie von besonderer Bedeutung. Vor zwei Jahren erhielt der Familienvater am 19. März eine Stammzellentransplantation.