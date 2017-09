Monschau.

An besagtem Sonntag im April dieses Jahres war wohl Gefahr in Verzug. Passanten hatten beobachtet, dass ein Pferdeanhänger mit Kölner Kennzeichen vor dem Haus von Dieter B. in Mützenich stand. Nicht nur in der Nachbarschaft ist bekannt, dass für den 52-Jährigen ein lebenslanges Tierhaltungsverbot besteht.