Die Nachfolgerin war schon mal in Aachen

Am 11. Dezember tritt Elke Krüger die Nachfolge von Reina Blikslager als Leiterin der JVA Aachen an. Krüger wuchs in Bayern auf, ist 54 Jahre alt und verheiratet. Sie lebt in Köln, studierte Jura in Augsburg und Köln und legte beide Staatsexamina ab.

Zunächst arbeitete sie bei einer Versicherung, was sie aber nach eigener Aussage zu langweilig fand. 1994 wechselte sie in die Justizverwaltung und arbeitete zunächst im Kölner „Klingelpütz“, dem Gefängnis in Ossendorf. Sie arbeitete auch in Willich, Remscheid, Wuppertal – und auch schon einmal in Aachen. Von 2002 bis 2004 war sie stellvertretende Leiterin der JVA Düsseldorf, ab 2014 dort die Leiterin.