Düren/Jülich.

Nach dem Überfall auf ein Fußballspiel in Jülich-Güsten im November 2016 ist am Montag ein achter Mann zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Das Jugendschöffengericht unter dem Vorsitz von Richter Maik Schwanewilm sah es als erwiesen an, dass der 22-jährige P. aus Düren sich der gemeinschaftlichen schweren Körperverletzung schuldig gemacht hatte.