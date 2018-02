Jülich.

Der Fußgänger an der Ampel vor dem Neuen Rathaus in Jülich atmet gerade Luft ein, die in diesem Moment 160 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter (µg/m3) enthält. Das ist viermal so hoch wie der europaweit festgelegte Grenzwert für das Jahresmittel an einem Ort. Stickstoffdioxid ist gesundheitsschädlich, und es ist die Ursache der aktuellen Diesel-Diskussion.