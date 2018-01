Düsseldorf - Jahresausblick: Laschet für mehr Respekt und Sicherheit in NRW

Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und sein Stellvertreter Joachim Stamp (FDP) haben bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf einen Ausblick auf das Jahr 2018 gegeben. Dabei ging es unter anderem um das Thema Innere Sicherheit und die Sondierungen in Berlin.

Mit einem neuen Themenpaket und einer millionenschweren Finanzspritze will Armin Laschet die Innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen stärken. Im laufenden Jahr sollen 170 Millionen Euro mehr als im Vorjahr investiert werden, kündigte Laschet am Montag in Düsseldorf an.

Mit dem Geld würden unter anderem neue Polizeitransporter und eine bessere Schutzausrüstung bezahlt sowie die Zahl der Polizeistellen aufgestockt werden. In diesem Jahr sollen 2300 Polizisten zusätzlich eingestellt werden.

Das Innenministerium arbeite „mit Hochdruck” an dem Paket, sagte Laschet. Die Landesregierung werde auch bei der Abschiebung von islamistischen Gefährdern konsequent vorgehen. Ende 2017 war erstmals ein türkischer Staatsbürger wegen Terrorgefahr abgeschoben worden.

Laschet schließt auch größere Nachverhandlungen der Sondierungsergebnisse für eine neue große Koalition mit der SPD aus. Einige Themen könnten zwar noch „präzisiert” werden und andere Bereiche fehlten noch völlig in dem 28-seitigen Sondierungspapier von Union und SPD, sagte er. Aber: „Das Papier liegt auf dem Tisch.” Die Bürger erwarteten jetzt kein „Parteiengezänk”, sagte Laschet.

Er appellierte an Berlin, „dass jetzt endlich eine Bundesregierung ins Amt kommt”. Die „Kernentscheidungen” seien bei den Sondierungen getroffen worden. Er werde jedenfalls keine Nachforderungen stellen. Laschet sprach sich auch gegen Neuwahlen aus. „Das Grundgesetz geht von Stabilität aus, nicht von Neuwahlen.”

Eine große Koalition zwischen Union und SPD kann Deutschland nach Ansicht von Laschet wieder mehr Gewicht in Europa verleihen. Die neue Bundesregierung müsse „eine deutsche Antwort auf Macron geben”, sagte er.

Er bezog sich dabei auf die europapolitischen Vorschläge des französischen Staatspräsidenten. Die EU stehe mit dem Brexit und der Integration vor großen Herausforderungen, sagte Laschet. Aber es gebe auch immer Ereignisse, die kein Koalitionsvertrag vorwegnehmen könne. Er traue einer großen Koalition zu, „auch unwägbare Ereignisse in den kommenden Jahren vertrauensvoll zu bewältigen”.

Außerdem hat sich Laschet von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und dessen Formulierung vom „Zwergenaufstand” in der SPD distanziert. Er würde den Begriff nicht verwenden: „Jeder einzelne Delegierte auf einem Parteitag hat die gleiche Stimme, und da gibt es keine Riesen und keine Zwerge. Das sind Menschen, die entscheiden für ihre Partei - und das sollte man auch respektieren.”

Dobrindt hatte der „Bild am Sonntag” gesagt, SPD-Chef Martin Schulz müsse jetzt zeigen, dass er „den Zwergenaufstand in den Griff bekommt”. Gemeint war offensichtlich der Versuch mancher Sozialdemokraten, ein Ja des SPD-Sonderparteitags am kommenden Sonntag zu Koalitionsverhandlungen zu verhindern.