Düsseldorf.

NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) im Fall Amri eine falsche Rechtsauslegung vorgeworfen. Den Attentäter in Abschiebehaft zu nehmen, wäre nicht möglich gewesen, sagte Jäger am Mittwoch als Zeuge vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Düsseldorf, der das Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt aufklären soll.