Informationen zum Projekt

Im Seminar Journalistik recherchieren Studierende der FH Aachen unterschiedliche Themen. In diesem Jahr gehörten dazu unter anderem die Pro-Europa-Bewegung „Pulse of Europe“, die Digitale Revolution und eine Dokumentation über artgerechte Tierhaltung. Das umfangreichste Projekt befasste sich mit dem Thema Resozialisierung. Daraus ist dieses Magazin entstanden.

Folgende Studentinnen und Studenten aus dem Studiengang „Media and Communications for Digital Business“ waren an dem Projekt beteiligt: Anna-Lena Emonds-Pool, Melina Bumann, Delayne Kreutz, Rike Hennicken, Anna Schröder, Alexander Malievski, Tobias Mattar, Wilhelm Kaufmann, David Erberich, Thimo Brink, Jennifer Ratz, Mariia Preobrazhenskaia, Simona Neacsu, Grei Papa, Mi Mi, Alisa Ivanova, Aljoscha Lieben.