Maastricht.

In seiner Heimatprovinz Limburg hat Geert Wilders sein Wahlziel erreicht: Seine Partei für die Freiheit (PVV) ist in der südlichsten der zwölf niederländischen Provinzen die stärkste politische Kraft geworden und hat zum ersten Mal die meisten Stimmen in den großen Städten dieses Teils der Euregio Maas-Rhein erobert.