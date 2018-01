Düsseldorf - In der NRW-Metallindustrie soll ab Dienstagabend gestreikt werden

Düsseldorf.

In Nordrhein-Westfalen werden die ganztägigen Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie voraussichtlich schon am Dienstagabend beginnen. Mit Beginn der Nachtschicht ab 22 Uhr würden die ersten Beschäftigten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, kündigte der 2. Bevollmächtigte der Geschäftsführung der IG Metall Köln-Leverkusen, Wolfgang Rasten, am Montag an.