Düsseldorf - Immer mehr Lkw-Unfälle am Stau-Ende in NRW

Düsseldorf.

Die Zahl der schweren Lastwagenunfälle an Stau-Enden ist in Nordrhein-Westfalen stark gestiegen. Waren es 2013 noch 135, wurden vergangenes Jahr bereits 194 solcher Lkw-Unfälle registriert. Das ist ein Anstieg um rund 44 Prozent in nur fünf Jahren.