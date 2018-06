Der Nabu fordert eine Reform des 65 Jahre alten Jagdrechts

Zur Jägerprüfung gab es 2017 knapp 17 000 Anmeldungen. Insgesamt legten im vergangenen Jahr 13 944 Jagdschüler die Prüfung erfolgreich ab. Das sind rund 46 Prozent mehr Absolventen als 2011, dem Jahr der ersten Jungjägerbefragung. Die Durchfallquote lag 2017 im Bundesschnitt bei 18 Prozent.

Die meisten Prüflinge haben in Niedersachsen die Schulbank gedrückt: genau 4087. Es folgen Baden-Württemberg (2690), Bayern (2326), Mecklenburg-Vorpommern (2325) und Nordrhein-Westfalen (1679).

Die Naturschutzorganisation Nabu fordert eine Reform des 65 Jahre alten Jagdrechts und eine Reduzierung der jagdbaren Arten. Er will auch nicht, dass im Frühjahr gejagt werden darf, wenn die Wildvögel brüten. Die Organisation kritisiert, dass in Deutschland jährlich fast eine halbe Million Füchse erlegt würden und fordert ein generelles Verbot von Bleimunition, die in NRW bereits verboten ist. Auch Beiz-, Fallen- und Baujagden sollten abgeschafft werden.

In einem Positionspapier sagt der Nabu aber auch: Folgt die Jagd nachhaltigen und wildtierökologischen Aspekten, gebe es an ihr nichts auszusetzen. Auf der Nabu-Liste der „jagdbaren Arten“ finden sich Fasan, Rothirsch, Fuchs und Wildschwein.