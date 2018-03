Städteregion - Im Tihange-Störfall kein Atemschutz für Kinder

Städteregion. Für Erwachsene gibt es sie in nahezu jedem Baumarkt, für Kinder hingegen gibt es sie gar nicht: Atemschutzmasken sind konzipiert für den Gebrauch am Arbeitsplatz. Kinder sind da naturgemäß nicht vorgesehen. Und das wird auch so bleiben.

FFP3-Masken bieten den größten Schutz Atemschutzmasken werden fachlich korrekt als partikelfiltrierende Halbmasken oder Feinstaubmasken bezeichnet, unterteilt werden sie in die Schutzklassen FFP1, FFP2 und FFP3, die sich nach der Partikeldurchlässigkeit richten. Die FFP3-Masken bieten Schutz vor giftigen und gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen. Neben Viren, Bakterien und Pilzsporen werden auch krebserregende und radioaktive Schadstoffe zu mindestens 99 Prozent von dieser Schutzklasse herausgefiltert. Für unter Zwölfjährige gibt es diese Masken nicht, da sie für den Arbeitsschutz vorgesehen sind und ihr Atemwiderstand zu hoch ist. Mehr zum Thema

Nichts wird es deshalb mit dem Vorhaben der Städteregion, insgesamt 38.000 Masken der höchsten Kategorie (FFP3) für unter Zwölfjährige anzuschaffen, um auch sie im Falle eines gravierenden Störfalls in den Reaktoren des belgischen Atomkraftwerks Tihange besser schützen zu können. Über viele Monate hatte sich die Verwaltung um eine Lösung bemüht, Hersteller kontaktiert und wegen Sonderproduktionen angefragt. Sogar der außereuropäische Markt wurde sondiert, doch das Ergebnis war in allen Fällen das gleiche: Für Kinder konzipierte und geeignete Atemschutzmasken sind nicht zu haben.

Das gilt nach Aussage von Detlef Funken auch mit Blick auf einen Hersteller, der im Internet mit FFP3-Kindermasken wirbt. „Es handelt sich um kleine Erwachsenenmasken. Die uns beratenden Fachärzte und auch die Vereinigung Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges (Anm. der Redaktion: IPPNW) haben eine Nutzung dieser Masken durch Kinder als äußerst bedenklich und gefährlich eingestuft“, betont der städteregionale Pressesprecher. Ihre Begründung: Der Atemwiderstand sei für Kinder zu groß und der Luftaustausch deshalb unzureichend. Als Konsequenz wird die Verwaltung ihre Pläne jetzt wohl ad acta legen, eine kurzfristige Schließung der Marktlücke stuft sie als nicht möglich ein.

Keine Zertifizierung möglich

„Es gibt keine Masken, die an Kindern getestet wurden“, stellt Detlef Funken fest. Eine entsprechende Norm gebe es deshalb bis dato ebenfalls nicht. Und deshalb sei auch keine Zertifizierung möglich. Das könnte man theoretisch ändern – mit einem groß angelegten Entwicklungs- und Zertifizierungsauftrag, der in einer internationalen Normierung münden würde. Doch das schließt der zuständige Dezernent Gregor Jansen in seiner Stellungnahme an die Mitglieder des Ausschusses für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz aus. Seine Begründung: „Die zeitlichen und finanziellen Komponenten, also wie lange eine Firma von einer solchen Auftragserteilung bis zur Realisierung benötigen würde und zu welchen Konditionen, sind nicht seriös voraussagbar.“

Die Hoffnung, auf überregionaler Ebene die Kräfte zu bündeln und den Bund mit ins Boot nehmen zu können, hat sich inzwischen auch zerschlagen. Enttäuscht ist eine Delegation aus zwei städteregionalen Mitarbeitern und einem Kollegen der Stadt Aachen aus Berlin zurückgekehrt. Dort hatte sie an einer Sitzung der Strahlenschutzkommission teilgenommen. Diese ist ein beratendes Expertengremium des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und sollte sich, so zumindest die Hoffnung der Städteregion, in ihrer jüngsten Sitzung mit Atemschutzmasken für Kinder beschäftigen.

Was aber nicht geschah, wie Dieter Nellessen, stellvertretender Leiter des städteregionalen Amtes für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz, jetzt im Fachausschuss berichtete: „Die Kommission hat lediglich überlegt, ob das Thema überhaupt aufgegriffen werden soll. Inhaltlich ist dabei aber leider wenig herausgekommen.“

Das verstärkt dann noch den Eindruck der Ernüchterung. Im Dezember 2016 hatte der Städteregionstag einstimmig beschlossen, die Beschaffung von Schutzmasken für Kinder voranzutreiben und notfalls auch die Kosten zu tragen, falls das Land die Übernahme verweigern sollte – was es wenig später tat.

Im Juni 2017 folgte der Beschluss, sich weiter um einen Anbieter zu bemühen, nicht aber die Gesamtkosten, sondern nur das „Restrisiko“ für den Fall zu übernehmen, dass nicht alle Masken verkauft werden sollten. Nun ist zu erwarten, dass der Städteregionstag das Projekt in seiner nächsten Sitzung am 12. April offiziell für gescheitert erklären wird – verbunden mit der Erkenntnis, dass sich die Marktlücke trotz guten Willens und vielfältiger Bemühungen nicht schließen lässt.