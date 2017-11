Zur Person:Herbert Reul

Herbert Reul ist am 31. August 1952 geboren. Im Alter von 19 Jahren trat er der CDU als Mitglied bei. 1985 ging er in den Landtag, dem er bis 2003 angehörte. Von 1991 bis 2003 war er Generalsekretär der CDU in Nordrhein-Westfalen. 2004 wurde er dann in das Europäische Parlament gewählt. Er schied im Sommer 2017 aus, nachdem ihn Armin Laschet zum Innenminister ernannte.

Ein besonderes Hobby von Reul ist sein Kampf gegen die Zeitumstellung im Frühjahr und im Herbst, bisher allerdings ohne Erfolg.