Hürth.

Ein Mann ist am Freitagmorgen mit einem Lastwagen gegen den Rohbau eines Hauses in Hürth geprallt. Der 59-Jährige wurde durch den Aufprall im Führerhäuschen eingeklemmt und musste in einer groß angelegten Rettungsaktion von der Kölner und Hürther Feuerwehr befreit werden.