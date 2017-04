Illegale Straßenrennen: Polizei wendet sich mit Brief an Raser

Köln. Mit über 150 km/h durch die Innenstadt: Raser liefern sich besonders in Großstädten immer wieder hochriskante Straßenrennen. Das eigene und die Leben von Unbeteiligten werden fahrlässig riskiert. Die Polizei Köln hat sich jetzt mit einem Brief an 160 Autofahrer gewendet.

Wie die Tageszeitung Kölner Stadt-Anzeiger (KStA) berichtet, wurden die zumeist jungen Fahrer ausführlich über das Raser-Urteil des Berliner Landgerichts vom Februar informiert. Zwei junge Fahrer wurden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Ein Rennen zwischen ihnen endete mit dem Tod eines unbeteiligten 69-Jährigen.

Hinter dem Brief steckt Ernst Klein von der Direktion Verkehr der Kölner Polizei. Er will die Fahrer für die Gefahren der Straßenrennen sensibilisieren. „Wir wollen den Adressaten klar machen, was ihnen drohen kann und dass wir sie im Blick haben“, sagte er gegenüber der Tageszeitung.

Die Stadt Köln kämpft besonders auf den Hauptstraßen im Innenstadtbereich mit den Rasern. Die Polizei hat daher das „Projekt Rennen“ gegründet, das besonders präventiv vorgehen soll. Klein hofft, dass die beteiligten Beamten in Zukunft in einem festen „Einsatztrupp Verkehr“ eingesetzt werden, wie er im Bericht des KStA angab.

„Halten Sie sich an die Regeln im Straßenverkehr, insbesondere an Geschwindigkeitsbegrenzungen, und bewahren Sie sich und andere Menschen vor schrecklichen Folgen“, heißt es im Schlusssatz des Briefes, der der Redaktion des Stadt-Anzeigers vorliegt. Ob der Appell Erfolg hat, steht noch in den Sternen. Bereits früher gab es auch schon Versuche der Polizei in diese Richtung. „Wir wollten mit 40 Männern Gefährderansprachen machen, nur ein einziger hat zugestimmt“, berichtet Rainer Fuchs - Leiter des „Projekt Rennen“ - aus seinen Erfahrungen.