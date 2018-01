IG Metall: 24-Stunden-Warnstreik in 30 NRW-Betrieben

Düsseldorf. Mit dem Beginn der Nachtschicht will die IG Metall am Dienstagabend auch in Nordrhein-Westfalen zu ganztägigen Warnstreiks aufrufen. Wie die Gewerkschaft in Düsseldorf berichtete, soll in zunächst sechs Betrieben nahezu zeitgleich am späten Abend gegen 22 Uhr die Arbeit niedergelegt werden.

Mehr zum Thema

Bis zum Beginn der Frühschicht um 6 Uhr sollen sich dann insgesamt Beschäftigte aus 30 Unternehmen aus ganz NRW an den Warnstreiks beteiligen. Wo die Aktionen genau stattfinden, gab die Gewerkschaft nicht bekannt. Ein IG Metall-Sprecher begründete die Geheimhaltung mit dem Überraschungseffekt.

Der IG Metall Bezirksleiter in Nordrhein-Westfalen, Knut Giesler, bezeichnete die Arbeitsniederlegungen als „Antwort auf das völlig unzureichende Angebot der Arbeitgeber”. Das Verhalten der Arbeitgeber lasse bei den arbeitszeitpolitischen Forderungen jeden Respekt für die persönlichen Bedürfnisse und Nöte der Beschäftigten vermissen, so Giesler.

Die regional geführten Tarifverhandlungen waren zuvor am Wochenende in Baden-Württemberg ohne Ergebnis geblieben. Eine für diesen Mittwoch in Düsseldorf geplante Verhandlungsrunde wurde abgesagt. Die Gewerkschaft verlangt sechs Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und Möglichkeiten zur Reduzierung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden. Bestimmte Gruppen wie Schichtarbeiter, pflegende Angehörige oder Eltern junger Kinder sollten einen Teil-Ausgleich für entgangenen Lohn erhalten, was die Arbeitgeber bislang strikt ablehnen.

Die IG Metall will in dieser Woche in NRW insgesamt mehr als 65.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie zu 24-stündigen Warnstreiks aufrufen. Es werde Arbeitsniederlegungen in fast 70 Betrieben in allen Regionen des Landes geben, hatte die IG Metall in Düsseldorf angekündigt.