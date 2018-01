Iserlohn.

Mit Warnstreiks will die IG Metall von Montag an auch in Nordrhein-Westfalen den Druck im bundesweiten Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie erhöhen. Die Gewerkschaft will höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten durchsetzen. Die Aktionen sollen in der Nacht im Iserlohner Werk des Verhandlungsführers der NRW-Arbeitgeber, Arndt Kirchhoff, beginnen.