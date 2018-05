Wie man sich anmelden und bewerben kann

Wer sich zu den Themenforen anmelden oder für die Mitarbeit in den Teilprozessgruppen bewerben will, kann das im Internet tun: www.heute-bei-dir.de. Alle notwendigen Informationen enthält auch die Broschüre „Heute bei dir“, die im Generalvikariat erhältlich ist und in Kürze in allen Pfarrgemeinden des Bistums ausliegen soll. Diese Broschüre kann auch per Mail an heutebeidir@bistum-aachen.de oder telefonisch beim Koordinationsbüro des Veränderungsprozesses bestellt werden: (0241)-452243, 452397 oder 452532