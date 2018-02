Jacques Tilly, der Karnevalswagenbauer von Düsseldorf

Zur Person

Jacques Tilly wurde am 27. Juni 1963 in Düsseldorf geboren. Er ging von 1973 bis 1982 auf das Comenius-Gymnasium in der Landeshauptstadt. Seit 1984 entwirft und baut er politisch-satirische Wagen für den Düsseldorfer Rosenmontagszug. Von 1985 bis 1994 studierte Tilly an der Universität Essen Kommunikationsdesign. Er lebt mit seiner Frau, der Filmemacherin Ricarda Hinz, und seinen zwei Kindern in Düsseldorf-Oberkassel.

Tilly hat sich spezialisiert auf den Entwurf und Bau von Großplastiken, fertigt aber auch andere Figuren, Dekorationen und Kulissen. Im vergangenen Herbst beispielsweise hat er einen Button als verkaufsfördernde Maßnahme für die Obdachlosenzeitung „Fiftyfifty“ gestaltet. Darauf zu sehen war ein Bergischer Löwe und der Spruch „Ich bin so froh ... dass ich kein Kölner bin“.

Mit seinem Team bringt Jacques Tilly Interessierten in Workshops die Kunst des Wagen- und Figuren­baus bei. Dabei geht es um den gesamten Bau­prozess, vom Entwurf bis zum letzten Pinsel­strich. Einen be­son­deren Schwerpunkt bildet die bild­hauerische Arbeit mit dem verzinkten Maschen­draht.

Infos unter www.grossplastiken.de.