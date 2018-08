Düsseldorf - Hohe Jugendstrafe für IS-Terrorhelfer aus Neuss

Düsseldorf.

Ein junger Unterstützer der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) ist in Düsseldorf vom Oberlandesgericht zu drei Jahren und neun Monaten Jugendhaft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 22-Jährige einem österreichischen IS-Terroristen Unterschlupf gewährt und ihm beim Bau eines Sprengsatzes geholfen hat.