Köln/Düsseldorf - Hochwasser steigt weiter: Straßen überschwemmt

Köln/Düsseldorf. Das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen steigt noch weiter. In Köln könnte dem Hochwassermeldezentrum Rhein zufolge der Wasserstand am Samstag fast 8,20 Meter erreichen. In der Stadt sind bereits seit Mitte der Woche ufernahe Straßen überschwemmt. An diesem Freitag sollen mobile Wände im gefährdeten rechtsrheinischen Stadtteil Porz-Zündorf hochgezogen werden.

Eine Zwangspause für die Schifffahrt werde nach Lage der Dinge auf jeden Fall kommen, sagte ein Sprecher der Hochwasserschutzzentrale am Freitag. „Die Frage ist der Zeitpunkt.” Er tippe aktuell auf den Sonntag. Experten rechnen dann mit einem Pegelstand zwischen 8,20 und 8,70 Metern. Die kritische Marke für die Schifffahrt in Köln liegt bei 8,30 Metern. Dann dürfte kein Schiff mehr fahren. Das hätte vor allem wirtschaftliche Folgen, weil Häfen nicht mehr beliefert werden können.

Auch andernorts müssen sich die Anwohner entlang des Niederrheins auf weiter steigende Wasserstände und teils Überschwemmungen einrichten. Die Stadt Düsseldorf will daher am Freitag Vorbereitungen mit schwerem Gerät wie Bagger und Kran treffen. Unter anderem wird das Tor zum Alten Hafen geschlossen.

Das Hochwasser hat auch für die Schifffahrt Folgen. In Köln etwa ist sie bereits eingeschränkt. Sollte das Wasser die Höhe von 8,30 Meter erreichen, dürften Schiffe dort gar nicht mehr fahren. An den kleineren Flüssen entspannte sich die Lage am Freitagmorgen zum Teil. Die Wasserstände der Wupper, der Sieg und der Lenne fielen leicht.