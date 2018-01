Köln/Roermond/Düren/Jülich.

„Jung, fang an auszuräumen.“ Norbert Schäfer, Inhaber eines Restaurants direkt am Kölner Rheinufer, erinnert sich noch gut an die Worte. An Weihnachten 1993 legte ihm ein Verantwortlicher der Stadt dringend nahe, seine Sachen zu packen – Hochwasser. Die Pegelstände stiegen damals auf mehr als zehn Meter. Nun, rund 24 Jahre später, steigen sie am Kölner Rheinufer erneut, überfluten Wiesen und Uferstraßen.